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İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulaması

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulaması
İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla kamu kurumu ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için serbest kıyafet uygulamasın geçildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir.

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