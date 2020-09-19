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İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek

İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek
İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren korona virüs önlemleri kapsamında tüm kamu kurumlarına girişlerde zorunlu olarak HES kodu isteneceği açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda korona virüs önlemleri kapsamında 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren kamu kurumlarına girişlerde HES kodu isteneceğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, “İstanbul'da 23 Eylül Çarşamba'dan itibaren; Valilik, kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, ilçe nüfus ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak HES kodu istenecektir” ifadelerine yer verdi.

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