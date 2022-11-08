İstanbul'da kamyonet dehşeti kamerada: 5 araç pert oldu

Olay saat 13.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Altınay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kumaş yüklü 59 UA 097 plakalı kamyonetin sürücüsü Mevlüt Güzel (60), dik bir yokuşu çıkmak istedi. Yokuşun sonuna gelen sürücü Güzel, yükten dolayı kamyonetin kontrolünü kaybetti. Kamyonet kaymaya başlayınca park halindeki bir araca çarptı. O esnada yokuşu çıkan motosikletli kurye İlhan A., kamyonetin üzerine geldiğini görünce panik yaptı. Motosikletin kamyonetin altına gireceğini fark eden kurye İlhan A. son anda kendini motordan atarak canını kurtardı. Frenleri boşaldığı için yokuş aşağı kayan kamyonet ise cadde üzerinde park halinde duran araçlara çarparak durabildi. Trafiğin bir süreliğine durduğu caddeye ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

“Kayarken motoru altına almış, motorcu o sırada motordan atlamış

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlardan Anıl Özçelik, “Ben motorla yukarı çıkıyordum, görünce ne olduğunu sordum. Duyduğuma göre kamyonun frenleri patlamış, geri geri kayarken motoru altına almış. Motorcu o sırada motordan atlamış. Daha sonra da diğer arabalara çarpmış. Gördüğüm kadarıyla 3 araca çarpmış. Araçların hepsi park halindeymiş diye biliyorum” dedi.

“Kamyonet motoru da altına alıp yolun sonuna kadar 4 tane araca çarptı”

Kazaya şahitlik eden mahalle sakinlerinden biri olan Hüseyin Balbey, “Yukarıdan gelen bir aracın freni boşalmış. Araçlara çarpa çarpa geriye doğru kaymış. Motosikletli kamyoneti fark edince kendini motordan atıyor hemen. Kamyonet motoru da altına alıp yolun sonuna kadar 4 tane araca çarparak bir faciaya neden oldu. Şu anda çalışmalar da devam ediyor. Birazdan yol açılır, her şey kalkar. Allah'tan ölen ya da yaralanan yok. 4 araçlık maddi hasarlı bir kaza oluşmuş” ifadelerini kullandı.

Muhtemel bir facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetin çarptığı 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

O anlar kamerada

Freni boşalarak yokuş aşağıya doğru kayan kamyonetin cadde üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Onur Dursun - Doğan Can Cesur



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