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İstanbul'da kar altında 'drift' terörü kamerada

İstanbul'da kar altında 'drift' terörü kamerada
İstanbul'da kar altında 'drift' terörü kamerada

Ataşehir ve Ümraniye’de kar kış dinlemeden trafiğe çıkan magandalar, kar yağışı altında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. O anlar kaydeden magandalar bir de sosyal medyada yayınladı.

İstanbul’da kar altında 'drift' terörü kamerada - Tıkla İzle

İstanbul önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonrasında beyaza bürünürken, yolların boş olmasını fırsat bilen magandalar trafikte yine terör estirdi. Ataşehir ve Ümraniye'de adeta buz pistine dönen cadde, sokak ve kavşaklarda trafiğe çıkan magandalar, otomobilleriyle “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Yollarda kendi canlarını tehlikeye atan magandalar, sürücülerin de canını bir an olsun umursamadı. Megakenti adeta “drift” pistine çeviren magandalar, şov uğruna yapmadıklarını bırakmadı.

Drift yaparken kaza geçirdiler 

Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerindeki bir kavşakta yanlama hareketi magandalar ardından cadde üzerinde de yanlama yapmaya başladı. O anları kaydeden magandanın arkadaşları, aracın üzerine çıkarak poz verdikten sonra yere zıpladı. Hem Ataşehir'de hem de Ümraniye'de yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden magandalar, o anları bir de sosyal medyada yayınladı. 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı.  

Doğan Can Cesur
 

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