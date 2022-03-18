İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da kar kazaları da beraberinde getirdi: TEM'de trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da kar kazaları da beraberinde getirdi: TEM'de trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'da kar kazaları da beraberinde getirdi: TEM'de trafik yoğunluğu oluştu

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 kamyon, 2 kamyonet ve 2 binek aracın karıştığı iki ayrı kazada 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası İstanbul istikametinde durma noktasına gelen trafik dron ile görüntülendi.

- Tıkla İzle

Kaza, saat 13.45 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JU 6050 plakalı kamyon sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle aniden yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 47 KS 138 plakalı kamyonet ve 52 AK 114 plakalı kamyonet aniden durunca üç araç çarpıştı.

Kazada kamyonetlerde bulunan 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın yaklaşık 100 metre gerisinde ise aniden fren yapan iki otomobil çarpıştı. Bu kazada da 1 kişi yaralandı. 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik durdu

Yaşanan kaza sonrasında TEM İstanbul istikametinde trafik durdu. Ekiplerin çalışmasıyla trafik kontrollü şekilde akmaya başlarken, oluşan trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.

Murat Delice - Mert Yıldırım - Şaban Tektaş
 

İLGİLİ HABER
Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı
İLGİLİ HABER
Kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuklarına uğurlandı Kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuklarına uğurlandı
İLGİLİ HABER
Tekirdağda feci kaza: 2si ağır 4 yaralı Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı
İLGİLİ HABER
Sivasın Suşehri ilçesinde trafik kazası: 10 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde trafik kazası: 10 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.