İstanbul'da kar kazaları kamerada

İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı, kazalara neden oldu. Özellikle karın yığıldığı ara sokaklarda meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. Kağıthane Talatapaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde yola çıkan sürücü, karlı yolda aracının hamiyetini kaybedince kaza da kaçınılmaz oldu. Buzlu yolun etkisiyle yokuş aşağı kayan araç, park halindeki otomobile çarptı. Bu sırada yol kenarında bekleyenler büyük bir panik yaşandı.

İkinci kaza ise Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşları yolda olduğu sırada aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, duramayınca park halindeki otomobillere çarptı. Kazalarda kimsenin burnu kazamazken, vatandaşlar korku yaşadı.

Bağcılar'da kayan araçlar ve karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler saniye saniye kameraya yansıdı. Bir polis aracının virajı alamayarak kaldırıma çarptığı ve başka bir aracın kayarak bir otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Doğan Can Cesur- Volkan Kayalar - Medeni Topaloğlu