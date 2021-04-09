İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da kar sürprizi

İstanbul'da kar sürprizi
İstanbul'da kar sürprizi

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından bu sabah kentin bazı bölgelerinde dolu bazı bölgelerinde ise sulu kar etkili oldu.

İstanbul’da kar sürprizi - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağış için ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkat uyarısı yapılmıştı. Yağmurun ardından bu sabah kentin bazı bölgelerinde dolu bazı bölgelerinde ise sulu kar etkili oldu. Dolu yağışıyla birlikte araçların üzeri dolu taneleri kapladı. İşlerine gitmek üzere yollara düşen vatandaşlar ise dolu ve kar yağışından şemsilerini açarak korundu.

Medeni Topaloğlu-Furkan Karadeniz

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.