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İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü

İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü
İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar gece saatlerinde yerini ayaza bıraktı. Sabah saatlerinde yollarda araçların gitmekte zorluk çektiği görüldü.

İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü - Tıkla İzle

İstanbul'da etkili olan kar yağışı yerini gece saatlerinde ayaza bıraktı. Kar yağışının olduğu noktalarda soğuk havanın da etkili olması ile birlikte yollar buz pistine döndü.

Sokaklar ve yollar buz pistine döndü

Sabah saatlerinde araçları ile evden çıkmak isteyen vatandaşlar yokuşlarda zorluk çekti. Araçların yokuşları inmek ve çıkmak istedikleri o zorlu anlar kameraya yansıdı. Beşiktaş'ta da yokuşta kalan bir kamyoneti kış çalışması yapan ekipler kurtardı. Kamyonet, iş makinesi ve yokuşun tuzlanma çalışması ile kaldığı yerden alındı.
Kar gün içinde de etkisini sürdürecek
Kar yağışının gün içinde belirli aralıklarla ve bölgesel olarak etkisini sürdüreceği öğrenildi.
 

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

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