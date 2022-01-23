İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı birçok noktada etkisini gösterirken, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Tıkla İzle

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağısı nedeniyle birçok bölge beyaza büründü. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Daha önce yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezlerinde de etkisini gösterdi. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü. Ana yolların açık olduğu görülürken ara sokakların karla kaplı olduğu görüldü.

Cevizlibağ'da işlerine gitmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerinde yollara düştü. Cevizlibağ üst geçitte ise sabah erken saatlerde ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptığı görüldü.

Selim Bayraktar - Furkan Duman
 

İLGİLİ HABER
43 ilin geçiş güzergahında yoğun kar yağışı etkili oldu 43 ilin geçiş güzergahında yoğun kar yağışı etkili oldu
İLGİLİ HABER
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İLGİLİ HABER
Kar yağışını görünce parka çıkıp halay çektiler Kar yağışını görünce parka çıkıp halay çektiler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.