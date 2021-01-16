Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul'da bugün öğleden sonra kar yağışı olacağı açıklanmıştı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı Silivri ve Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve kentin bir çok noktasında etkili oluyor. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle karlı günü evlerinde geçiriyor. Vatandaşlar özledikleri kar manzarasını evlerinden izliyor.

Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu - Armağan Yılmaz - Murat Delice - Yusuf Eker-Murat Horoz