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İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini iyice artırdı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - Tıkla İzle

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından mega kent İstanbul'da kar, etkisini sabah saatlerinde artırdı. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar beyaza bürünen sokaklarla karşılaştı. Alibeyköy'de sokaklar karla kaplanırken, trafiğe çıkan bazı sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bir aracın yolun ortasında dörtlülerini açarak durdurduğu görülürken, bazı vatandaşların da düşmemek için dengede kalmaya çalıştıkları kameralara yansıdı. Öte yandan Esenyurt'ta da bazı araçların buz pistine dönen yollarda kaydıkları görüldü.

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