İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından mega kent İstanbul'da kar, etkisini sabah saatlerinde artırdı. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar beyaza bürünen sokaklarla karşılaştı. Alibeyköy'de sokaklar karla kaplanırken, trafiğe çıkan bazı sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bir aracın yolun ortasında dörtlülerini açarak durdurduğu görülürken, bazı vatandaşların da düşmemek için dengede kalmaya çalıştıkları kameralara yansıdı. Öte yandan Esenyurt'ta da bazı araçların buz pistine dönen yollarda kaydıkları görüldü.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.