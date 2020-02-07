İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek noktalarıyla birlikte Büyükçekmece TÜYAP mevkiinde zaman zaman kar yağışı etkisini gösterdi.
İstanbul Çatalca beyaza büründü
İstanbul Çatalca, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteriyor. Çatalca'da etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.
Yusuf Eker