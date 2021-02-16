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İstanbul'da kar yağışı sonrası oluşan don nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da kar yağışı sonrası oluşan don nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbul'da kar yağışı sonrası oluşan don nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul’da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul’da kar yağışı sonrası oluşan don nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından hafta sonu itibariyle İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda don oluştu. Şişli'de sabah saatlerinde evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar buz tutan ve kayganlaşan zeminde yürümekte zorlandı.

Otomobilleri ile işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise kaygan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kayan yolda ilerleyen minibüsün çarpma tehlikesi yaşadığı 2 kişi kamerada

Donmuş yol üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olan bir minibüs, yaya olarak yol üzerinde bulunan 2 kişiye çarpma tehlikesi yaşadı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Yol üzerinde otomobili mahsur kalan bir sürücü ise belediyenin tuzlama aracından aldığı bir kova tuz ile yolu tuzlayarak aracını kurtardı.

Muhammet Emin Arslan
 

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