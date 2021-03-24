İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi



Sabah saatlerinde yağmur ve dolu şeklinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kentin farklı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkisinde etkili olan kar yağışı kuzey ve güney yönlü olarak trafiği etkiledi. Yenibosna'da ve kentin birçok ana arterinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında kent genelindeki yoğunluğun yüzde 69 olduğu görüldü.

Davut Has- Armağan Yılmaz

