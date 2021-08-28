İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da kargocu hırsız yakalandı

İstanbul'da kargocu hırsız yakalandı
İstanbul'da kargocu hırsız yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda kargo şirketinde kurye olarak çalışan O.A. isimli şüpheli, 3 farklı evden hırsızlık olayına karıştı. Kargo götürdüğü lüks sitelerdeki boş evlerden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İstanbul’da kargocu hırsız yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık yapan bir kargo şirketinde çalışan O.A. isimli şüpheli, Zeytinburnu ilçesinde 3 farklı adreste evden hırsızlık konularını gerçekleştirdi. Şüphelinin evlere girmeden önce kullandığı yöntem ise akıllara durgunluk verdi.

Plastik kartla kapıları açtı

İddiaya göre, O.A. isimli kişi kargo paketi götürdüğü adreslerin boş olup olmadığını ev sahiplerini arayarak anlıyordu. Özellikle lüks sitelerdeki evleri seçen şüpheli, boş olan dairelerin kapısını plastik kartla açıp içeri giriyordu. O.A., 3 farklı adrese aynı yöntemle girerek 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve elektronik alet çaldı.

Hırsızlık yaparken ev sahibi içeri girdi

Son olarak Zeytinburnu'nda lüks bir sitedeki daireyi gözüne kestiren O.A., aynı yöntemle evden içeri girdi. Şüpheli, evde hırsızlık yaparken ev sahibi bir anda daireye geldi. Ev sahibini karşısında gören şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Polis ekiplerince yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ev sahibinin ihbarı üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sitede bulunan güvenlik kameralarının inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Kimliği polis ekiplerince belirlenen şüpheli kıskıvrak yakalandı. O.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Caner Sönmez
 

İLGİLİ HABER
Çanakkalede gün ortasında motosiklet hırsızlığı Çanakkale’de gün ortasında motosiklet hırsızlığı
İLGİLİ HABER
Hırsız zili çalmaz sözü Osmaniyede yalan oldu 'Hırsız zili çalmaz' sözü Osmaniye’de yalan oldu
İLGİLİ HABER
Hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti Hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti
İLGİLİ HABER
Ataşehirde pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını çaldılar Ataşehir’de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını çaldılar
İLGİLİ HABER
Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı
İLGİLİ HABER
İstanbulda haltercileri aratmayan kadın hırsız İstanbul’da haltercileri aratmayan kadın hırsız

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.