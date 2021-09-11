İstanbul'da kargoyla sahte alkol sevkiyatı polise takıldı: 6 gözaltı

Polis kaynaklarına dayanan bilgiye göre, sahte alkollü içki ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de çok miktarda sahte alkolün uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmanın deposuna kamyonlar vasıtası ile getirildiği, depoda kargo çalışanları tarafından alkol bidonlarına sahte etiketler yapıştırılarak “orijinal” süsü verildiği, yakalanmamak adına sahte alkol kutularının üzerine ise kargo firmasının etiket ve logolarını yapıştırarak gelen siparişler üzerine kargo firmasına ait araçlar ile normal bir kargo dağıtımına çıkar gibi sahte alkolü piyasaya sürdüklerinin bilgisine ulaşıldı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda söz konusu kargo şirketini ve kimliği tespit edilen firma çalışanlarını takibe alan polis, 7 Eylül Salı günü operasyon kararı aldı. Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan kargo firmasının deposunda gerçekleştirilen kapsamlı aramalarda 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 adet alkol kiti, 47 bin 500 adet alkol etiketi, 145 civarında bidon kapağı, 4 ayrı derece ve 1 adet alkol ölçüm cihazı ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Kargo çalışanı 6 kişiden 4'ü hakkında mahkeme tarafından “adli kontrol“ hükümleri uygulandı. Geri kalan 2 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Tutuklanan ve salıverilen şüphelilerin kargo şirketindeki görev ve pozisyonu hakkında ayrıntılı bilgi henüz aktarılmadı.

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