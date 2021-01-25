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İstanbul'da karlar eriyince Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 36'ya yükseldi

İstanbul'da karlar eriyince Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 36'ya yükseldi
İstanbul'da karlar eriyince Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 36'ya yükseldi

Megakent İstanbul’un genelinde etkili olan kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlayan kardan oluşan sular, barajları doldurmaya başladı. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 23 seviyelerine düşen Elma barajı, Ocak ayının sonunda yüzde 36 seviyelerine yükseldi.

İstanbul’da karlar eriyince Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 36’ya yükseldi - Tıkla İzle

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2020 yılının Mayıs ayında toplam doluluk oranı 66.58'e çıkmışken aynı yıl Aralık ayında yüzde 22.32 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi.

Karların erimesiyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında yükselme yaşandı yaşandı. Ocak ayının sonunda İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 32.38 seviyesine yükselirken, Elmalı Barajı ise, yüzde 23 seviyesinden yüzde 36 seviyelerine ulaştı. Baraj üzerinde oluşan yeşil tabakanın devam ettiği görüldü. Doluluk oranı yükselen Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Gamze Erdemir
 

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