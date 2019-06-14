İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da karne heyecanı

İstanbul'da karne heyecanı
İstanbul'da karne heyecanı

Türkiye genelinde ana okulu dahil olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından İstanbul'da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. İstanbul'da toplam 2 milyon 741 bin 423 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrencilerden bazıları hatıra fotoğrafı çekilirken bazıları ise karne heyecanını arkadaşları ile yaşadı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak. Öğrenciler ilk ara tatili 18-22 Kasım 2019'da yapacak ve yarıyıl tatili de 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 19 Haziran'da ise yaz tatiline girilecek.  

İsmail Coşkun

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.