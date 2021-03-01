İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da karnı acıkan keçiler gülümsetti

İstanbul'da karnı acıkan keçiler gülümsetti
İstanbul'da karnı acıkan keçiler gülümsetti

İstanbul Alibeyköy barajında pikniğe giden vatandaşların sofrasına karnı acıkan keçiler misafir oldu. Keçileri bir anda yanlarında gören vatandaşlar onları severek beslemesi renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da karnı acıkan keçiler gülümsetti - Tıkla İzle

İstanbul'daki vatandaşların şehrin kalabalığından kaçmak için geldikleri Alibeyköy Barajında karnı acıkan keçiler piknikçilerin yanına geldi. Arkadaşları göl kenarında piknik yapan bir grup yanlarına keçilerin gelmesiyle şaşkına döndü. Keçiler ise sofrada buldukları yiyecekleri yemeye çalıştı. Durumu fark eden piknikçiler yanlarında getirdikleri bisküvilerle onları beslediler. Keçilerin aniden yakınlarına kadar gelmesine şaşırdıklarını ifade eden Mesut Özdemir, “Sevimli dostlarımız bu kadar yakınımıza geleceğini bilmiyordum. İlk başta çok şaşırsak bile bu durumdan memnun olduk, pikniğimize renk kattılar” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.