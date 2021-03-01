İstanbul'da karnı acıkan keçiler gülümsetti

İstanbul'daki vatandaşların şehrin kalabalığından kaçmak için geldikleri Alibeyköy Barajında karnı acıkan keçiler piknikçilerin yanına geldi. Arkadaşları göl kenarında piknik yapan bir grup yanlarına keçilerin gelmesiyle şaşkına döndü. Keçiler ise sofrada buldukları yiyecekleri yemeye çalıştı. Durumu fark eden piknikçiler yanlarında getirdikleri bisküvilerle onları beslediler. Keçilerin aniden yakınlarına kadar gelmesine şaşırdıklarını ifade eden Mesut Özdemir, “Sevimli dostlarımız bu kadar yakınımıza geleceğini bilmiyordum. İlk başta çok şaşırsak bile bu durumdan memnun olduk, pikniğimize renk kattılar” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç

