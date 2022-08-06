İstanbul'da kaza yapan gemiler havadan görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Ahırkapı'da, Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı ‘SSI PROVIDENCE' isimli gemi, erzak ikmali için beklerken Liberya bandıralı ‘Philipp Oldendorff' adlı gemi henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. Botla gemiye erzak yükleyen çalışanlar sürüklenen gemiyi görünce neye uğradıklarını şaşırırken, iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra ‘Philipp Oldendorff' isimli gemi, ‘SSI PROVIDENCE' isimli gemiye çarparak sürüklenmeye devam etti. Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, kazaya karışan gemilerde hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi. Kaza yapan iki gemi de Yenikapı açıklarında demirledi. Gemiler dron ile havadan görüntülendi.

Caner Sönmez - Elif Somuncu

