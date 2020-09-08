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İstanbul'da 'kırmızı ışık' kazası: 1 yaralı

İstanbul'da 'kırmızı ışık' kazası: 1 yaralı
İstanbul'da 'kırmızı ışık' kazası: 1 yaralı

Sarıyer’de kırmızı ışığı görünce aniden frene basan sürücünün idaresindeki dondurma yüklü kamyonet devrilerek yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde dondurma yüklü kamyonet ile seyir halinde olan sürücü, cadde üzerindeki trafik ışığının kırmızı yandığını görünce aniden frene bastı. Ani fren sonucu kontrolden çıkan kamyonet devrilerek yan yattı. Kaza sonucu araç içerisinde kalan sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O esnada sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ayakta tedavi etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle cadde de trafik, tek yönlü olarak kapanırken kamyonetin kaldırılması sonrasında ise normale döndü.

Kazayı gören bir vatandaş, “Öndeki araç frene basmış, öteki gitmiş. Kamyonette devrilmiş, burada sürekli kaza oluyor. Buraya bi kasis yapılması gerekiyor. Sürücü hafif yaralıydı” dedi.

Doğan Can Cesur
 

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