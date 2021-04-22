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İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

Korona virüs salgını nedeniyle 82 saat sürecek olan olan kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 74 ile rekor seviyeye ulaştı. Yoğunluk havadan görüntülendi.

82 saatlik kısıtlama öncesi E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu - Tıkla İzle

Korona virüsle mücadele kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayacak şekilde ülke genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı. İş çıkışı evlerine iftarına yetişmeye çalışan vatandaşlar yollara çıktı. Toplamda 3 gün 82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce ana arterlerde trafikte yoğunluk oluştu. E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülenirken, İBB trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 74'e çıktı.



Furkan Karadeniz - Murat Delice - Erdal Can İçelli
 

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