İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

Korona virüsle mücadele kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayacak şekilde ülke genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı. İş çıkışı evlerine iftarına yetişmeye çalışan vatandaşlar yollara çıktı. Toplamda 3 gün 82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce ana arterlerde trafikte yoğunluk oluştu. E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülenirken, İBB trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 74'e çıktı.





Furkan Karadeniz - Murat Delice - Erdal Can İçelli

