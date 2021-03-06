İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi'de trafik yoğunluğu arttı

Korona virüs önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemi ile sadece pazar günü uygulanmasına geçilmişti. Yerine karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'da yollarda trafik hareketliliği yaşandı. Kısıtlama ile birlikte yolların bomboş kaldığı İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. Çok sayıda aracın trafikte olduğu görülürken yine otobüs ve metrobüs duraklarında da çok sayıda vatandaşın işlerine gitmeye çalıştıkları görüldü.

Muhammet Emin Arslan - Volkan Kayalar

