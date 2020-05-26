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İstanbul'da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza: 1 gözaltı

İstanbul'da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza: 1 gözaltı
İstanbul'da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza: 1 gözaltı

Beyoğlu’nda sokağa çıkma kısıtlamasını delen ve kendilerini uyaran bekçilere direnen 8 kişiye polis ekipleri tarafından toplam 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. Çıkan arbedede ise bekçilerden birini sopayla yaralayan 1 şahıs gözaltına alındı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kurtuldu Sokak üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir grup vatandaş korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını delerek dışarıya çıktı. O esnada sokakta devriye gezen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye adlandırılan bekçiler, kısıtlamayı delen şahısları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Ancak şahıslar bekçilere karşılık vererek üzerlerine yürüdü.

25 bin 200 lira ceza kesildi
Yaşanan arbede sonucunda vatandaşların da sokağa inmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kısıtlamayı delen ve ekiplere direnen 8 kişiyi etkisiz hale getirdi. Olayın kontrol altına alınmasının ardından polis, 8 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Bekçiyi yaralayan şahıs gözaltında
Olayla alakalı, bekçilere direnen ve bekçiyi sopayla kolundan hafif şekilde yaralayan 1 şahıs ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

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