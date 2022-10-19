İstanbul'da kız kardeşler sokak ortasında dehşeti yaşadı: Önce darp sonra gasp edildiler

Kızların tepki gösterdiği şahıs, bir anda aracından inerek iki kardeşi öldüresiye dövdü. Şahıs dehşeti yaşayan kızın ablasını da yerde sürükleyip o anları kaydettiği cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Yoldan geçen biri tarafından araçla hastaneye götürülen genç kızın dudağına 20 dikiş atılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 06.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yeliz Sarıgül Kılıç (21), Cumartesi günü akşam saatlerinde Şişli Nişantaşı'nda bulunan işletmeciliğini yaptığı gece kulübüne gitti. Burada hem drama öğretmeni hem de dizi oyuncusu olan ablası Elif Kılıç (28) ile vakit geçiren genç kız, sabaha karşı mekandan çıkarak taksiye bindi. İki kız kardeş Kağıthane'de bir rezidansta yaşayan kız arkadaşlarının bulunduğu binanın önünde indi. Arkadaşlarına gitmekten vazgeçen kız kardeşler, ardından kaldırımda yürümeye başladı.

Sözlü taciz sonrası öldüresiye dövüldüler

Otomobille seyreden genç bir şahıs, Beşiktaş'taki evlerine dönmek için taksi bekleyen kızlara sözlü tacizde bulundu. Kızların karşılık vermesi üzerine şahıs araçtan inerek Yeliz Sarıgül Kılıç'a saldırdı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, şahıs tarafından yumruk ve tekmelerle dövüldü. Kız kardeşlerin çığlık çığlığa kaldığı olayda saldırıya uğrayan Kılıç bayılarak yere düşerken, ablası Elif Kılıç cep telefonuyla saldırganı ve aracını görüntülemek istedi. Kadının çekim yaptığını gören şahıs, bu kez de Elif Kılıç'a saldırıp yere düşürdükten sonra cep telefonunu gasp etti. Şahıs ardından geldiği araca binerek kayıplara karıştı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun



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