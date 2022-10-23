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İstanbul'da kız kardeşlere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

İstanbul'da kız kardeşlere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı
İstanbul'da kız kardeşlere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Nişantaşı’nda eğlence mekanından çıkarak arkadaşlarına gitmek için taksiyle Kağıthane’ye gelen kardeş iki genç kıza önce sözlü tacizde bulunan, sonra da öldüresiye darbeden saldırgan tutuklandı.

İstanbul’da kız kardeşlere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana gelmişti. İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve mekan işletmecisi Yeliz Sarıgül Kılıç (21), cumartesi günü akşam saatlerinde Şişli Nişantaşı'nda bulunan eğlence mekanına gitmişti. Burada hem drama öğretmeni hem de dizi oyuncusu olan ablası Elif Kılıç (28) ile eğlenen genç kız, sabaha karşı mekandan çıkarak taksiye binmişti. İki kız kardeş Kağıthane'de bir rezidansta yaşayan kız arkadaşlarının bulunduğu binanın önünde inmiş, arkadaşlarına gitmekten vazgeçen kız kardeşler ardından kaldırımda yürümeye başlamıştı.

Cadde üzerinde duran kardeşler, Beşiktaş'taki evlerine dönmek için taksi bekledikleri esnada otomobille seyreden bir genç kızlara sözlü tacizde bulunmuştu. Kızların karşılık vermesi üzerine şahıs araçtan inerek Yeliz Sarıgül Kılıç'a saldırmıştı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, şahıs tarafından acımasızca yumruk ve tekmelerle dövülmüştü. Kız kardeşlerin çığlık çığlığa kaldığı olayda saldırıya uğrayan Kılıç bayılarak yere düşerken, saldırgan bu kez de Elif Kılıç'a vurup yerde sürükledikten sonra geldiği araca binerek kayıplara karışmıştı.

Doğan Can Cesur

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