İstanbul'da kız yurdunda panik: Maganda kurşunu yurda isabet etti

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde 6 kişilik bir grup, sokak üzerinde bulunan parktaki bankta oturarak alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün dozunu kaçıran şahıslardan biri, tabancasıyla havaya defalarca rastgele ateş açtı.
Kurşunlardan ikisi kız yurduna isabet etti
Şahsın silahından çıkan kurşunlardan ikisi hemen yan tarafta bulunan kız yürüdünüz camına isabet etti. Panik yaşayan yurttaki görevlileri ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, parktaki şahıslar ise kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kısa sürede yurda gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, geniş çaplı çalışma başlattı.
Beyoğlu polisi adım adım iz sürdü
Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda yurdun yanındaki parkta kalabalık bir grubun oturduğu ve buradan ateş aşıldığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, parktan oturan şahısların Mustafa Ç., Hasan Ş., Kubilay T., Alişahin Ö., Hamza K. ve Servet A. olduğunu belirledi. Parkta tabancayla ateş açan şahsın ise Servet A. olduğu tespit edildi.
Doğan Can Cesur - Onur Dursun
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