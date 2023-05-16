İstanbul'da komedi filmi gibi hırsızlık kamerada: Camı patlattı, çaldı yere düşürdü, tekrar alıp kaçtı

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bisikletle dolaşan kasklı şahıs, sabahın erken saatlerinde sokakların boş olmasını fırsat bilerek araçları incelemeye başladı. Park halindeki bir minibüsün koltuğunda matkap kutusu gören şahıs, vakit kaybetmeden harekete geçti. Onu gören binadaki bir kadın da yaşananları cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı.

Taşla camı kırıp matkabı çaldı

Şahıs eline aldığı taş parçasıyla minibüsün camına vurmaya başlayınca, binadaki kadın “orada ne yapıyorsun” diyerek seslendi. Hırsızın camı kırmasının ardından kadın “hırsız var” diye bağırarak şahsı durdurmaya çalıştı. Ancak camdan aracın içine uzanan hırsız, saniyeler içerisinde şarjlı matkabın olduğu kutuyu çalarak bisikletle kaçmaya başladı.

“Hırsız var” diye bağırınca şahıs yere düşürdü

Birkaç metre giden şahsın elindeki kutu açılınca da matkap ve parçaları yere düştü. Bisikletini durduran hırsız, yerdeki matkabı aldıktan sonra pedallara asılarak gözden kayboldu. Yaşananlar o ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından minibüsün sahibinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Doğan Can Cesur

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