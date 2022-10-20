İstanbul'da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde ve saat 03.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıntı plakalı araçla semtteki bir sokağa gelen maskeli, kapüşonlu ve eldivenli 5 şahıs, tekel bayisinin kepengini kırarak içeriye girdi. Şahıslar burada bulunan çok miktarda sigarayı dakikalar içerisinde çalarak geldikleri araçla kaçtı. Şahısların kaçtığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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