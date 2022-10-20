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İstanbul'da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada

İstanbul'da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada
İstanbul'da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada

Gaziosmanpaşa ve Kağıthane’de çalıntı plakalı araçla gelen maskeli, kapüşonlu ve eldivenli 5 hırsız, tekel bayisini dakikalar içerisinde soydu. Hırsızlık anları kameralara yansırken, onlara müdahaleye gelen bayi sahibine silah çeken şüpheliler apar topar kaçarken suç ortağını sokakta unuttu. Yaklaşık 250 bin liralık zararı olduğunu belirten Ahmet Aktay, “Suç ortaklarından birini burada bıraktı. İleride araca aldılar” dedi.

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde ve saat 03.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıntı plakalı araçla semtteki bir sokağa gelen maskeli, kapüşonlu ve eldivenli 5 şahıs, tekel bayisinin kepengini kırarak içeriye girdi. Şahıslar burada bulunan çok miktarda sigarayı dakikalar içerisinde çalarak geldikleri araçla kaçtı. Şahısların kaçtığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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