İstanbul'da korku dolu anlar!

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğle saatlerinde 34 YNN 69 plakalı kapalı kasa minibüsle seyreden Gökhan Akça, (33) dik bir yokuştan aşağıya inmek istedi. Sürücü yokuşu inmeye başladığı esnada frenler tutmayınca minibüs kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs yokuştan zikzak yaptıktan sonra önce duvara ardından da sokaktaki araçlara çarparak durabildi. Ortalığın karıştığı kazada sokakta çocukların olmaması sonucu faciadan olmazken, sürücü Akça ise yaralandı.

Ambulans beklerken telefonla oynadı

Korku dolu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine beklenildiği esnada sürücü Akça, yerde yatarken cep telefonuyla yakınlarını aradı. Yaşadığı kazaya anlatan Akça ardından bir süre telefonla oynadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Akça, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Vatandaşlar yokuşun kapatılmasını istiyor

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşlar ise yokuşun trafiği kapatılmasını isteyerek tepki gösterdi. Geçtiğimiz aylarda da yokuştan birçok maddi ve yaralanmalı trafik kazalarımın yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

Doğan Can Cesur