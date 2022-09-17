İstanbul'da korku dolu anlar kamerada: Battaniye açarak kadını kurtarmaya çalıştılar

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde vatandaşlar bir binanın ikinci katındaki pencerede bir kadının sarktığını gördü. Hemen binanın altına gelen çok sayıda vatandaş, evden getirdikleri battaniyeyi açarak pencereden sarkan kadını düşme ihtimaline karşın aşağıya bekledi.

Battaniye açıp altında beklediler

Vatandaşlar kadını bir yandan uyarırken, bir genç ise evin kapısını kırarak içeriye girdi. Genç anlık bir müdahaleyle kadını tutarak düşmekten kurtardı. Mahalle arasında yaşanan korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

