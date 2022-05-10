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İstanbul'da korku dolu anlar kamerada: Çatıya çıkıp ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar kamerada: Çatıya çıkıp ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da korku dolu anlar kamerada: Çatıya çıkıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Kağıthane’de madde bağımlısı şahıs, bir binanın çatısına çıkarak caddeye kiremit ve saksı fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay kameralara yansırken, şahıs Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı. Şahsın geçtiğimiz aylarda aynı caddede bir kişiyi bacağından bıçakladığı ortaya çıktı.

İstanbul’da korku dolu anlar kamerada: Çatıya çıkıp ortalığı savaş alanına çevirdi - Tıkla İzle

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Çırban 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. Şahıs ardından bağırarak çatıdaki kiremitleri ve terastaki saksıyı aşağıya atmaya başladı. Yola düşen saksı park halindeki bir araca ağır hasar verirken, kiremitler ise çevredeki dükkanların camlarına çarptı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar ve esnaf polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

Kağıthane polisi şahsı etkisiz hale getirdi

Şahıs çatıda yürekleri ağızlara getirdiği esnada yukarıya çıkan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir anlık boşluğundan yararlanarak şahsı etkisiz hale getirdi. Gencin gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Park halindeki aracı zarar gören yabancı uyruklu Almed Kanatari şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Birkaç ay önce de yolda birini bıçaklamıştı

Olayın ardından emniyete götürülen İbrahim Çırban, ifadesinin alınmasının ardından “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şahsın geçtiğimiz Mart ayında da yoldan geçen bir şahsı bacağından bıçakladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve bir süre sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.
 

Doğan Can Cesur
 

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