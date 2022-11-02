İstanbul'da korku dolu anlar kamerada: Sevgilisiyle tartışan engelli genç dehşet saçtı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 6 yıldır Gözde isimli kız arkadaşıyla birliktelik yaşayan 26 yaşındaki yüzde 66 engelli raporu bulunan Ergün Yıldırım, olay günü sevgilisiyle tartıştı. Tartışma sonucunda genç kız, Yıldırım'dan ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine Yıldırım, otomobiline binerek genç kızın evine önüne geldi. Burada telefonla kızı arayan Yıldırım, dışarıya gelmesini istedi. Bir süre sonra aracın yanına gelen genç kız, Yıldırım ile tekrardan tartışmaya başladı.

Sevgilisiyle tartışıp başına ateş etti

Tartışmanın ardından genç kız evine doğru yürüdüğü esnada Yıldırım, aracın içerisinde tabancayla kendini başından vurdu. Sesleri duyan genç kız ve saniyeler önce binaya giren bir kadın koşarak dışarıya çıktı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan iki kadın, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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