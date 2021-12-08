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İstanbul'da korku dolu anlar: Motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı

İstanbul'da korku dolu anlar: Motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı
İstanbul'da korku dolu anlar: Motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı

Kağıthane’de motosikletli 2 saldırgan, kaldırımda bekleyenler olduğu esnada işyerine yönelik silahlı saldırı düzenledi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda saldırgan yakalandı.

İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırgan kurşun yağdırdı - Tıkla İzle

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletli 2 saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir tekel bayi ile kıraathaneye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırı esnasında kaldırımda bulunan vatandaşlar panikle kendilerini yere attı. Bazı vatandaşlar korkuyla kaçışmaya başlarken bazıları da yere yatarak kendini korumaya çalıştı.

Motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı

Saldırı anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımda beklediği esnada motosikletli saldırgan silahla ateş açıyor. Kaldırımdakiler ise yere yatarak korunmaya çalışıyor. Öte yandan ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırganı yakaladı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun
 

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