İstanbul'da korkunç cinayet: Döverek öldürüp yola attılar

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen bir araç içerisinden yola bir şahıs atıldıktan sonra araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler yerde hareketsiz yatan genci görünce hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede gencin vücudunda çok sayıda darp ve işkence izine rastlarken, şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

Döverek öldürüp evinin önüne attılar

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin 20 yaşındaki Serhat Abik olduğunu tespit etti. Ekipler, Serhat Abik'i darp edip öldüren kişilerin kullandığı aracın peşine düştü.

Öldürülen Serhat Abik'in cenazesi, dün Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki taziye evinden öğle namazının ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildi.

Doğan Can Cesur