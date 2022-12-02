İstanbul'da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikçilik yapan 25 yaşındaki Deniz Berber, akşam saatlerinde kız arkadaşı Sevda A.'yı cep telefonuyla arayarak helallik istedi. Ardından 06 CJY 580 plakalı otomobiline binen genç, arkadaşlarıyla her zaman buluştuğu sokağa giderek bir süre bekledi. Berber, ardından yanındaki silahla aracın içerisinde kendini başından vurdu. Olay yerine gelen arkadaşlarının ihbarı üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berber'in üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Furkan Doğan - İsmet Aktaş - Doğan Can Cesur



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