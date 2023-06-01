İstanbul'da kumar operasyonu

İstanbul'da 25 Mayıs akşamı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 137 ekip 298 personel tarafından kumar denetimleri yapıldı.

394 kahvehane, kıraathane, kafe, 8 dernek ve 4 ruhsatsız iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 3 bin 343 kişinin Genel Bilgi Taramasına bakıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, kumar oynadıkları tespit edilen 14 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince 56 bin 770 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. Kumarda kullanılan 6 harddisk, 2 bin 480 TL, alarm zili ve 6 deste iskambil kağıdına el konulurken, ruhsatsız olduğu belirlenen 1 iş yeri de mühürlendi.

Doğan Can Cesur

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