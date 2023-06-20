İstanbul'da kundakçı eski sevgili dehşeti kamerada!

Olay, geçtiğimiz 3 Haziran Cuma günü saat 23.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce genç bir kızla sevgili olan Berk K. (23), kız tarafından terk edildi. Bu durumu kendine yediremeyen Berk K. motosikletle genç kızın evinin önüne geldi. Motosikletten inen başında kask takılı Berk K., önce lüks otomobilin camını kırdı ardından da benzin döküp yaktı. Olayın ardından Berk K. geldiği motosikletlinin arkasına binerek uzaklaşırken, otomobil alev alev yandı.

Terk eden eski sevgilisinin aracını yaktı

Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar önce kendi müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Polis ekipleri ise yaptığı kamera çalışmasında aracın kundaklandığını tespit etti. Yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Uyuşturucu ticareti çeteyi çökertti

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kameralarına tek tek inceledi. Yüzlerce saatlik görüntü inceleyen polis aracı kundaklayan kasklı şahsın emniyette çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunan Berk K. olduğunu tespit etti. Buradan yola çıkan polis, şahsın Sarıyer Ayazağa'da bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kağıthane Asayiş polisinden operasyon

Bunun üzerine önceki gün adrese baskın düzenleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Berk K. etkisiz hale getirildi. Ayrıca evde çeşiti suçlardan 10 adet kaydı olan Berke K. (24), 5 adet kaydı olan Mehmet Ali S. (21), 8 adet kaydı olan Efe Kaan Y. (21) ve 2 adet suç kaydı olan O.K. (17) da yakalandı. Evden yapılan aramalarda ise uzun namlulu silah, 3 adet ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 2 seyyar dipçik, kundaklama yapan şahsın kullandığı kask, hassas terazi 7 bin 250 Euro ve 29 bin 500 lira ele geçirdi.

Silahla kundakçı çete tutuklandı

Aramaların ardından 5 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “kundaklama”, “silah ticareti”, “silahla yaralama” ve çok sayıda suçtan aranmasının olduğu öğrenildi.

Doğan Can Cesur

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