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İstanbul'da kundakçı komşu dehşeti

İstanbul'da kundakçı komşu dehşeti
İstanbul'da kundakçı komşu dehşeti

Gaziosmanpaşa’da bir şahıs binanın otoparkındaki park yeri tartışması yüzünden tartıştığı komşusunun aracını benzin döküp kundakladı. Olay anı kameralara yansırken, bina sakinlerinin müdahale ettiği araçtaki yangın söndürüldü. Kundakçı komşu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da kundakçı komşu dehşeti - Tıkla İzle

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrü isimli şahıs, bir süre önce yan binanın yöneticisinden motosikletini park etmek için yer kiraladı. Akşam saatlerinde kiraladığı alana motosikletini park etmek isteyen Şükrü, alanda binada yaşayan İbrahim'in hafif ticari aracının olduğunu gördü. Bunun üzerine Şükrü, İbrahim'e bu alanı kiraladığını ve aracını başka yere park etmesini söyledi. İbrahim'in aracını çekmeyeceğini söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Şükrü, küfür edince, İbrahim de onu darp etti. Olayın ardından taraflar ayrılırken darp edilen Şükrü, akşam saatlerinde binanın otoparkına geri geldi.

Doğan Can Cesur

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