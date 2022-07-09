İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Anadolu Yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Anadolu Yakası D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat

