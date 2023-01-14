İstanbul'da kuruyan barajlarda domuz avı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, şehre su veren barajların genel doluluk oranı yüzde 31.51 oranına kadar geriledi. Alibeyköy barajında bir zamanlar sular altında olan Güzelce kemeri ve çevresindeki alanda avcılar yaban domuzu avına çıktı. Yaklaşık 40 kişilik gurup arazi araçları ve av köpekleri ile yaban domuzunun bulunduğu bölgeye dağılarak arama çalışması yaptı.

Av köpekleri yaban domuzlarının izlerinin peşinden gitti. Saatler süren aramanın ardından avcı köpekleri yaban domuzunun yerini tespit etti. Bir köpek domuz tarafından yaralandığı öğrenilirken avcılar yaban domuzunu etkisiz hale getirdi. Daha sonra arazı araçlarının arkasına bağlanan domuz bölgeden uzaklaştırıldı.

Avcılar havadan görüntülendi

Bölgede avlanma yapan avcıların av köpekleri ve arazi araçları ile yaptıkları arama dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde avcıların geniş alana yayıldığı ve avcılık yaparken etkisiz hale getirdikleri domuzu, arazi aracının arkasına bağlayarak sürüklediği görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun



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