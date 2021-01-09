İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor - 9 Ocak yurtta hava durumu

Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14