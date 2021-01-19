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İstanbul'da lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

İstanbul'da lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu
İstanbul'da lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

Otomobillerde kış lastiğinin takılmasının zorunlu olması nedeniyle İstanbul’da lastikçilerde yoğunluk oluştu. Kış lastiği taktırmak isteyen kimi vatandaşlar lastikçide 1 saati aşkın süredir beklediklerini ifade etti.

Kış mevsiminde araçlarda kış lastiğinin takılmasının zorunlu olması nedeniyle İstanbul'da lastikçilerde yoğunluk oluştu. Kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar lastikçilerde sıraya girdi. Kimi vatandaş lastik taktırmak için 1 saatten fazla beklediğini belirtirken kimisi de randevu alarak lastikçiye geldiğini ve sıra beklemediğini ifade etti.
Kış lastiği taktırmak isteyen Ünal Yılmaz, “Bir saattir bekliyoruz. Yoğunluk var. Burası açılmadan geldim. Dün de randevu aldım. Geçen sene de böyleydi” dedi.

Lastik taktıracak olan vatandaşlardan Aziz Çevik, “Lastik değiştiriyorum. Bu sene biraz geç kaldım. Yoğunluk oluyor evet. Ama ben randevu alarak geldiğim için çok takılmadım” diye konuştu.
Lastik bakımı için gelen Nazan Tok, “Kış lastiği değiştirmeye değil genel kontrole geldim. Yoğunluk var gibi görünüyor” dedi.

Cem Güney Kılıç - Metin Başar
 

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