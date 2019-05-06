İstanbul'da lise öğrencilerinin lüks araçlarla tehlikeli mezuniyet kutlaması kamerada

Üsküdar'daki özel okulun liseli son sınıf öğrencilerinin lüks araçlarla konvoy halinde trafiğe çıkarak mezuniyetlerini kutlaması, renkli ama bir o kadar da tehlikeli görüntülere sahne oldu. Ellerinde mezun oldukları okulun bayraklarıyla araçların camlarına çıkarak Seyrantepe'den Maslak istikametine doğru ilerleyen gençler, şarkı ve marşlarla doyasıya eğlendi. Yol boyunca lüks cip ve otomobillerle tur atan gençlerin, tehlikeye aldırış etmemeleri dikkat çekti. Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar da gençlerin tehlikeli mezuniyet sevincini izlerken şaşkınlık yaşadı.

Camlardan sarkıp 'öz çekim' yaptılar

Sarıyer'e doğru giderek kutlamaya devam eden gençler, ancak eğlencenin dozunu bir süre sonra kaçırdı. Yolda seyreden araçlar ve kaldırımda insanlar yürüdüğü esnada gençler, oluşturdukları konvoy ve yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdü. Camdan sarkan bazı gençler ise seyir halinde öz çekim yapması yürekleri ağza getirdi. Bazı gençler ise üstü açık araçlarının üstünde şarkılar eşliğinde dans etti. Gençlerin konvoyu nedeniyle trafikte yoğunluk meydana gelirken, tehlikeli kutlama ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur

