İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan rezidansta akşam saatlerinde meydana geldi. Rezidansta yaşayan Şaban B. (65) bir arkadaşı ile birlikte içeri girmek istedi.

Ancak güvenlik görevlisi Zeki T., ismi kayıtlı olmayan misafiri içeri almak istemedi. Bunun üzerine Şaban B. ile Zeki T. arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki T. ile Şaban B., yumruk yumruğa birbirine girerken, misafir olarak gelen diğer şahıs ise bastonla güvenlik görevlisine saldırdı.

Bir süre sonra Şaban B. ve arkadaşı binadan çıkarak uzaklaşırken, güvenlik görevlileri bu sırada polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Güvenlik görevlisine saldırı anı kamerada

Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevliler, Şaban B.'yi ve güvenlik görevlisi Zeki T.'yi alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur



İLGİLİ HABER Avcılar’da yol kavgasına kadınlar da karıştı

İLGİLİ HABER Akraba aileler arasında bıçaklı silahlı düğün kavgası: 3 yaralı

İLGİLİ HABER Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı