İstanbul'da lüks siteye giren silahlı hırsızlık çetesi kamerada

Olay, geçtiğimiz 2 Kasım Cuma günü saat 22.00 sıralarında Tuzla'daki lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre ilçede lüks sitelere girerek hırsızlık yaptığı ve silahlı oldukları öğrenilen hırsızlık çetesi, ilçedeki bir siteye girdi. Yüzlerini kapatan, şapka takan ve eldivenli olan hırsızlık çetesinden biri girdikleri sitedeki bir evin penceresine tırmandı. O esnada bir hırsız ise elinde tabancayla etrafı gözledi.

Hırsızın pencereye tırmanmasının ardından dairedeki alarm çalmaya başladı. Bunun üzerine hırsızlar daireden inerek siteden çıktı. O esnada güvenlik kamerasının da açısını değiştiren hırsızlar, daha sonra kayıplara karıştı.

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çete üyeleri içeriye girdikleri sitedeki bir dairenin penceresine tırmanıyor. O sırada diğer hırsızlar da etrafı gözetliyor. Şahısların elinde tabanca olduğu da görülürken bir süre sonra daireden inen hırsızlar kamera açısını değiştiriyor.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur