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İstanbul'da maganda dehşeti kamerada: Yurtdışından gelip baldızının düğününde ateş açtı

İstanbul'da maganda dehşeti kamerada: Yurtdışından gelip baldızının düğününde ateş açtı
İstanbul'da maganda dehşeti kamerada: Yurtdışından gelip baldızının düğününde ateş açtı

Beyoğlu’nda yurtdışından gelen bir şahıs, baldızının düğününde bulunduğu dairenin balkonundan defalarca havaya ateş açtı. Dehşet anları kameralara yansırken maganda, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şahsın düğünde keyfe gelerek ateş açtığını söylediği ortaya çıktı.

İstanbul’da maganda dehşeti kamerada: Yurtdışından gelip baldızının düğününde ateş açtı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gündüz saatlerinde düzenlenen düğün esnasında bir şahıs, bulunduğu binadaki dairenin balkonundan silahla defalarca ateş açtı. Korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu polisi magandayı yakaladı

Vatandaşların kayda aldığı o anların ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda balkondan ateş eden şahsın M.B. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıs, geçtiğimiz Çarşamba günü polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Doğan Can Cesur

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