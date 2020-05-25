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İstanbul'da mahalle maçı tutkusu kısıtlama dinlemedi

İstanbul'da mahalle maçı tutkusu kısıtlama dinlemedi
İstanbul'da mahalle maçı tutkusu kısıtlama dinlemedi

Bayramın ilk günü Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup genç sosyal mesafeyi hiçe sayarak mahalleler arası futbol maçı oynadı. Gençlerin maske takmaması dikkat çekerken futbol maçı havadan görüntülendi.

İstanbul’da mahalle maçı tutkusu kısıtlama dinlemedi - Tıkla İzle

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yarın gece 00.00'da sona erecek. Önlemleri hiçe sayan bazı vatandaşlar İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde çim alanda futbol oynadı. Kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. Maskeleri de bulunmayan vatandaşlar yasağı hiçe sayarak uzun süre futbol oynadı. Futbol maçı drone ile havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik - Halit Arslan - İzzet Aydın

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