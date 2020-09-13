İstanbul'da maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlence kamerada

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, İstanbul'da artan vaka sayılarına rağmen Beşiktaş Kuruçeşme'de açık hava bir eğlence mekanına gelenler ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Hem yan yana oturan hem de dans ederek eğlenen müşteriler salgını umursamadı. Yüksek sesli müzikle dans edenler eğlenirken, onlara hizmet eden garsonların da maskelerini düzgün şekilde takmadıkları görüldü. Mekanda eğlenenler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Doğan Can Cesur