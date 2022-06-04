İstanbul'da Mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Göçmen Kaçakçılığı"na yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik 1- 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlardaki denetimlerde 9 bin 947 Afganistan, 2 bin 612 Pakistan, 6 bin 435 Suriye ve 4 bin 451 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı. 23 bin 445 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.